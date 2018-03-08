Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Özellikle cumhur ittifakından rahatsız olan bazı kesimler, bir fitne ateşi yakmaya çalışıyorlar. Biz, bugüne kadar bu fitne ateşine odun taşımadık, bundan sonra da taşımayacağız." dedi.
AA'nın aktardığına göre, Destici, yaptığı açıklamada, Türkiye'de seçim ittifakını yasal hale getiren ve ittifakın şartlarını içeren yasal düzenlemenin Meclis'te görüşüldüğünü anımsatarak, parti olarak, AK Parti ve MHP arasında süren ittifak çalışmalarını olumlu karşıladıklarını, desteklediklerini, ittifakın yanında olduklarını ve içinde olacaklarını daha önce ifade ettiklerini söyledi.
Bu kararın ardından "BBP'nin ittifakta nasıl yer alacağı" söylemlerinin kamuoyunda yer aldığına işaret eden Destici, şöyle devam etti:
"Önce bu teklif bir yasalaşsın. Seçim sathı maili bir gelsin. İttifak edecek partiler AK Parti, MHP, BBP yetkilileri genel başkanlar düzeyinde otururlar, konuşurlar ve partilerin bu ittifakın içerisinde hangi şekilde yer alacağına karar verirler. Müzakere edilir, partilerin genel kurulları, yönetim kurulları buna karar verirler. Bu süreçleri müzakere ettikten sonra partimizin yetkili kurullarında BBP'nin seçime hangi şartlarda gireceğine, bu ittifakın içerisinde hangi şekilde yer alacağına o zaman karar vereceğiz."
Destici, bugünden bunu konuşmanın erken olduğunu düşündüğünü vurgulayarak, "Çünkü özellikle cumhur ittifakından rahatsız olan bazı kesimler, bir fitne ateşi yakmaya çalışıyorlar. Biz, bugüne kadar bu fitne ateşine odun taşımadık, bundan sonra da taşımayacağız. İttifakta yer alan siyasi partilerimizle uyum içerisinde müzakere ederek, sabırlı bir şekilde, suhulet içinde bu süreci tamamlayacağız." dedi.
DESTİCİ'DEN AMBLEM ÇIKIŞI
BBP'nin düşüncesinin devletine, milletine, ülkesine vatanına maksimum düzeyde katkı sağlamak olduğunu ifade eden Destici, şunları söyledi:
"Önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimleri yaşayıp, göreceğiz. Oradan çıkan bir tablo da yol göstericilik yapabilir. BBP olarak bu ittifaka en üst düzeyce katkıyı hangi şekilde sağlayacaksak o şekilde yer alacağız. Bu AK Parti ve MHP açısından da böyledir. Yani BBP'nin amblemini koyduğunda ekstradan bu ittifaka yüz binlerce ya da milyonlarca oy getireceği görülürse BBP'nin ambleminin orada olmasından niye rahatsız olunsun ki? Tam tersine fayda umulur. Bunu ortaya koyacak süreçtir. Yani yerel seçimler var, daha sonra yapılacak olan saha çalışmaları var. Bütün buradan elde edilecek veriler bunu netleştirecektir. Onun için şimdiden bununla ilgili bir değerlendirme yapmamın çok erken olacağını düşünüyorum."
"BBP KENDİNE YAKIŞANI YAPACAKTIR"
Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın samimi, yapıcı ve doğru bir süreç işlettiğini belirtti.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de hem 16 Nisan halk oylamasına hem de ittifaka giden süreci başlattığının altını çizen Destici, "Hem Sayın Cumhurbaşkanının hem sayın Bahçeli'nin katkıları çok büyüktür. Bu katkıları görmezden gelemeyiz. Ona göre de BBP kendine yakışanı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacaktır." dedi.
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