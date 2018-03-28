Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu bölgede, Türkiye'ye rağmen hiç kimsenin harita değiştirme gücü yoktur. Türkiye'siz, bu bölgede istikrar sağlanamaz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin helikopter kazası sonucu yaşamını yitirmesi nedeniyle 25-31 Mart'ta anma programları düzenlendiği belirten Destici, 30 Mart'ta da ATO Congresium'da "Şehadetinin 9. Yılında Hasretle Yad Ediyoruz" programının yapılacağını söyledi.

Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen AB Zirvesi'ne değinen Destici, "Tabii hem bu zirveden çıkan sonuçları hem görüşmeleri hem de bugüne kadar gelen süreci değerlendirdiğimizde, AB'nin Türkiye'ye karşı samimi olmadığını, hep çifte standart içerisinde hareket ettiğini, Türkiye'ye yönelik atması gereken adımları atmadığını, verdiği sözleri yerine getirmediğini çok açık ve net bir şekilde gördük." ifadesini kullandı.

"TERÖR UNSURLARI BUHARLAŞIP UÇMUYOR"

AA'nın haberine göre; Destici, Türk Silahlı Kuvvetlerinin cesur ve kararlı operasyonuyla Afrin'in terör örgütü mensuplarından temizlendiğine işaret ederek, Tel Rıfat'ın da terör örgütlerinden temizlenmesinin ardından bölgenin güvenilir hale geleceğini bildirdi.

Afrin'den ve Tel Rıfat'tan çıkan PKK/YPG unsurlarının bir kısmının Lazkiye'ye gittiğini vurgulayan Destici, "Buharlaşıp uçmuyor bu terör unsurları. Bunlar bir bölgeden başka bir bölgeye çekiliyorlar. Hangi noktaya giderlerse gitsinler, mutlaka ama mutlaka bunlar bulunmalı ve tesirsiz hale getirilerek yok edilmelidir." dedi.

Destici, bölge teröristlerden temizlenene kadar operasyonların devam edeceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu bölgede, Türkiye'ye rağmen hiç kimsenin harita değiştirme gücü yoktur. Türkiye'siz, bu bölgede istikrar sağlanamaz. Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğü, bu bölgelerin, coğrafyaların tamamen teröristlerden temizlenmesi, ancak Türkiye ile onun kahraman ve gazi ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri ile mümkündür."

"MEŞRU YOLLARDAN OLMUYORSA, GAYRI MEŞRU YOLLARDAN BULUNUP GETİRİLMELİ"

Çiftlik Bank sistemine ilişkin başlatılan soruşturmalara dair de Destici, şunları kaydetti:

"Burada üç sorumlu var. Birincisi, suçlu olan hırsız. Bunların mutlaka yakalanması lazım. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, meşru yollardan olmuyorsa, gayrı meşru yollardan bulunup getirilmesi ve hesabının sorulması lazım. İkincisi, devletin artık bu tür yapılara müsaade eden arızaları ortadan kaldırması lazım. Bunlara fırsat vermemesi lazım. Üçüncüsü de vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlendirilmesi lazım."

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