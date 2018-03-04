BBP lideri Mustafa Destici, partisinin Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir otelde düzenlenen programa katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Programda, Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.
Program kapsamında bir konuşma yapan Destici, Türk örf ve adetinin ve İslam dininin kadına şiddeti ve tacizi yasakladığını belirterek, buna rağmen toplumda üzücü birçok olayın yaşandığına dikkati çekti.
Destici, kadına şiddet ve çocuklara cinsel istismarla ilgili gerekli adımların yıllardır atılamadığına değinerek, "Biz bu suçlarla ilgili cezaların hem adaletin yerine getirilmesi hem caydırıcılık anlamında en üst düzeye çıkartılmasını savunuyoruz. Özellikle bu hususla ilgili idam cezasının mutlaka ama mutlaka getirilmesini başından beri söylüyoruz." ifadesini kullandı.
"BİZİM TAVRIMIZ NET, İTTİFAKIN YANINDAYIZ"
AA'nın aktardığına göre, Destici, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gördüklerini aktararak, "Bugün Türkiye, bunu yaşıyor. Bir 15 Temmuz öncesi var, bir 15 Temmuz sonrası var. Şimdi bazıları bize diyor ki 'Ne değişti?' 15 Temmuz oldu, daha ne olsun. Türkiye, bir işgal girişimiyle, bir darbe girişimiyle bir iç savaş girişimiyle karşı karşıya kaldı. Değerlendirmeler yapılırken hiç kimse bunu göz ardı etmemeli." dedi.
Partiler arası ittifaka imkan veren yasal düzenlemenin TBMM'ye sevk edildiğini anımsatan Destici, şöyle devam etti:
"Şimdi bakıyoruz Cumhuriyet Halk Partisinin başını çektiği bir grup bunu şiddetle eleştiriyor. Yarın bizi de ziyaret edecekler. Biz HDP hariç elbette ki bütün siyasi partilerle otururuz konuşuruz ama bizim tavrımız net, biz bu ittifakın yanındayız. Dolayısıyla da sonuna kadar yanında durmaya devam edeceğiz. Seçim güvenliği meselesiyle ilgili eleştirileri de anlamakta güçlük çekiyoruz. Seçim güvenliğiyle ilgili uyum yasaları paketindeki maddelere bakıyoruz. Bunların daha çok PKK'nın ve onun uzantılarının seçim güvenliğini yok ettiği unsurlar dikkate alınarak hazırlandığını görüyoruz. Şimdi bakıyorum Cumhuriyet Halk Partisi adeta HDP'nin sözcülüğünü yapar gibi HDP'nin söyleyeceği şeyleri söylüyor. Bunlar doğru şeyler değil. Seçim güvenliğinden bahsedilecekse trilyonlarca Hazine yardımı alıyorlar, kurdurun sisteminizi sandık sandık oylarınızı hesaplayın."
Destici, Büyük Birlik Partisi olarak hiçbir komplekse kapılmadan doğrunun yanında, yanlışın karşısında olacaklarını vurguladı.
Destici, şunları kaydetti:
"AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında başlatılan seçim ittifakında biz de Büyük Birlik Partisi olarak bu ittifakı desteklediğimizi, bu ittifakın yanından olduğumuzu ve dolayısıyla bu ittifakın içerisinde yer alacağımızı da ifade ettik. Şimdi Büyük Birlik Partisinin bu ittifakın içerisinde nasıl yer alacağı üzerine tartışma başlatıldı. Bizim bu süreçteki yol haritamız şudur, öncelikli olarak Meclis'teki uyum yasaları süreci tamamlanacak, dolayısıyla da yasal olarak siyasi partilerin hangi şekilde ittifak yapacağı net olarak ortaya çıkacak. Bu süreci takip ediyoruz ve buna ziyadesiyle katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu tamamlandıktan sonra partiler ittifakta nasıl yer alacaklar, bu ittifak edecek partiler arasında müzakere edilir. Daha sonra bu müzakereler partilerin yetkili kurullarına getirilir ve bu kurullar nihai kararlarını verirler. Bizim de yapacağımız iş budur. Şimdiden bu milli ve yerli olan 'Cumhur İttifakı'nı parçalamak, bu ittifaka yönelik fitne ateşini yakmak adına ortaya atılan bir takım söylentilere itibar etmiyoruz. Kimsenin de itibar etmemesini salık veriyoruz."
Destici, programa katılan partili kadınlara karanfil dağıtarak, onlarla sohbet etti.
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