BBP Genel Merkez binasının üçüncü katında dün akşam saatlerinde Genel Başkan Mustafa Destici'nin odasındaki klimanın patlaması sonucu yangın çıktı ve 2 kişi dumandan zehirlendi. Bugün sabah saatlerinde yangında zarar gören binada temizlik ve tadilat çalışması başlatılırken, Destici, patlamanın yaşandığı makam odasında incelemelerde bulundu.
"ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR"
İHA'nın aktardığına göre, konuya ilişkin açıklama yapan Destici, "Dün büyük bir hadise yaşandı ama bir can kaybının ve ağır yaralı bir arkadaşımızın bulunmaması en büyük teselli kaynağımız. Neden kaynaklandığı noktasında emniyetin araştırmaları devam ediyor. İtfaiye de kendi raporunu tutacak ve bu raporlar çıktıktan sonra patlamanın nedenini ayrıntılı bir şekilde öğrenmiş olacağız." dedi.
"BURADA BULUNMAMAM ALLAH'IN BİR LÜFTU"
Destici, Olay anında burada bulunmamam bizim için Allah'ın bir lütfu oldu. Özel Kalem Müdürümüz ilk olarak patlama sesini duyduktan sonra aşağı bakıyor ancak daha sonra kapıyı açtığında duman çıktığını görünce kapıyı kırıyor. Daha sonra burada ikinci bir patlama gibi ses duyuluyor. Aynı şekilde o da klimanın olduğu bölümden geliyor. Ne oluyor diye yukarı doğru çıktığımızda ağır bir duman vardı. Binayı ivedi bir şekilde boşalttık. Hemen itfaiyeye haber verdik. Biraz geç kalmış olsalardı yangın binanın tamamını sarabilirdi. Sebebi araştırılıyor. İtfaiye raporunun bugün çıkacağı belirtiliyor ama net raporun 1 hafta kadar süreceğini ifade ettiler" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.