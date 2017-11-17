BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'den OTAŞ açıklaması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Oger Telecom’un Türkiye birimi OTAŞ’ın kreditörlerine geri ödemelerini yapamaması dolayısıyla kredinin takibe alınmaması için bankalara talep iletmediklerini söyledi. Akben, “Bankalardan OTAŞ’la ilgili bir talebimiz olmadı. Kimseye kıyak geçtiğimiz yok. Biz ülkemizin menfaatlerini düşünerek hareket ederiz. Hazine konuyla yakından ilgileniyor. Biz de takip ediyoruz” diye konuştu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre kredinin takibe geçilmesinin, batmış ya da batacak bir firmanın haczedilmesini gerektirdiğini dile getiren Akben, “Karşıda batmış bir firma yok, çalışan bir firma var. Yapılandırma müsaadesi turizm kredilerinde de diğerlerinde de var. Bankanın şirketin kredisini tahsil edemeyeceği yönünde bir beklentisi varsa zaten gereğini yapacaktır. Bize sormalarına gerek yok zaten takibe geçebilirler” bilgisini verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Mehmet Ali Akben

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