BDDK'dan Halkbank açıklaması

Bloomberg'e konuşan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Halkbank'ın Emlakbank'a devri gibi bir çalışma yok. Son düzenlemenin Halkbank ile ilgisi yok. Son düzenleme yeni ticaret kanununa uyum için yapıldı" diye konuştu.

BDDK geçen hafta bankaların kısmi bölünmesi için izlediği şartı revize etmişti.

BDDK'nın yeni kararı ile Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik, kısmi bölünmelere uygulanmayacak.

Kısmi bölünme için tanıma ise "bölünen bankaların ortaklarının devralan bu şirketlerdeki payları ve hakları edinmesi" koşulu eklendi.

Son değişikliklerle BDDK, bir bankanın tüzel kişiliği sona ermek kaydıyla tüm malvarlığının bölümlere ayrılmak suretiyle birden fazla banka, finansal kuruluş veya diğer anonim şirketlere devredilmesini tam bölünme olarak değerlendiriyor.

Bir bankanın malvarlığının bir veya birden fazla bölümünün bankanın infisah etmesine neden olmayacak şekilde banka, finansal kuruluş veya diğer anonim şirketlere devredilmesi ve banka ortaklarının bu suretle, devralan bu şirketlerdeki payları ve hakları iktisap etmesi ise kısmi bölünme olarak değerlendiriliyor.

Diğer taraftan, kısmi bölünmelerde bankanın ödenmiş sermaye miktarı kanunla tanımı asgari sermayeden az ise aradaki farkın üç ay içerisinde banka ortakları tarafından bölünen banka sermayesinin nakden artırılması suretiyle karşılanacağına ilişkin taahhütte bulunulması gerekecek.

Devralan banka sermayesinin bölünen bankaya ve bankanın ortaklarına verilecek hisseler ölçüsünde artırılması kuralından da bankaya eklenen kriter çıkarıldı; sermaye, bölünen bankanın ortaklarına verilecek hisseler ölçüsünde artırılacak.

Business HT