BDDK tebliğinde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe, 24 Aralık 2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 6'ncı maddesine "Bu Tebliğde geçen faiz ibareleri, faizsiz esasa göre faaliyette bulunacak şirketler bakımından kar payını ifade eder" fıkrası eklendi.



Bugün itibarıyla yürürlüğe giren tebliğin hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı'nın yürüttüğü bildirildi.

bddk

BDDK tebliği

BDDK tebliğ değişikliği

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliği