Okan Haluk Çalışkan idaresindeki otomobil, Korkuteli karayolu Cehennem Deresi mevkisinde dün şarampole yuvarlanmış, kazada, sürücü Çalışkan, nişanlısı Serap Tek ve 9 aylık hamile Ezgi Görkem Şahin yaşamını yitirmişti. Anne karnındaki bebek de kurtarılamamıştı.

AA'nın aktardığına göre, Antalya'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ezgi Görkem Şahin ve bebeğinin cenazeleri aynı mezara gömüldü. Şahin ve bebeğinin cenazeleri, adli tıptaki otopsi işlemi sonrası yakınları tarafından teslim alındı. Aynı tabutta taşınan cenazeler için Uncalı Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Şahin ve bebeği için ayrı ayrı helallik alındı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Şahin ve bebeğinin cenazeleri, aynı mezarlığa defnedildi. Törene katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Şahin'in eşi Emrah Şahin ve babası Şahin Ateş'e başsağlığı diledi.

Kazada hayatını kaybeden otomobilin sürücüsü Okan Haluk Çalışkan'ın cenazesinin memleketi Erzincan'da, nişanlısı Serap Tek'in cenazesinin ise Korkuteli ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan kazada yaralanan Cemil Öztürk'ün, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

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