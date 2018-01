Bebeğin DNA'sı anne kanından tespit ediliyor

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ersi Abacı Kalfoğlu, üniversite bünyesindeki Adli Tıp Laboratuvarı'nda, hamilelerin kanından çocuğun DNA'sını çıkarabildikleri söyledi.

Prof. Dr. Kalfoğlu, geçen haftalarda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün de katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen Adli Tıp Laboratuvarı'nda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

AA'nın haberine göre; Kalfoğlu, üniversite bünyesinde 2010 yılında "Cinsel Suçlar Merkezi"nin faaliyete geçirildiğini, bugün ise çok daha geniş bir yelpazede ve özellikle DNA çalışmalarını kapsayacak şekilde çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Akademisyenler ve uzman bilim insanlarıyla bir araya gelip en ileri teknolojiyi kullanarak "biyolojik delil inceleme laboratuvarı"nı hazırladıklarını ifade eden Kalfoğlu, "Her tür biyolojik örnekten DNA incelemeleri gerçekleştirerek, her tür örneği delillendirerek, ilgililere hızlı, kesin ve kişiye yönelik bilirkişilik hizmeti vermeyi amaçlıyoruz" dedi.

Laboratuvarlarının her noktaya bilgi ve veri akışı sağlayabilecek teknik imkanlarla donatıldığını, talep halinde mahkemelere online ulaşarak bilirkişi hizmeti de verebildiklerini dile getiren Kalfoğlu, şöyle konuştu: "Laboratuvarımıza ulaşan her mağdurun iki temel ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Adaletin sağlanması ve mağduriyet travmasının giderilmesi. İşte bizlerin temel hedefi, bir yandan yargı açısından hizmet vermek, muayene etmek, delil toplamak ve delilleri raporlamak, diğer yandan da profesyonel medikal ve psikolojik destek ile mağdurun travmasını yumuşatmaktır. Burada uzman psikoloğumuz mağdura psikolojik destek verirken yine alanında uzman doktorumuz bir yandan delilleri toplarken diğer yandan tedavisini yürütüyor. Hastanelerde kadın doğumcular var ama onlar ne toplayacağını bilmiyor. Sadece muayene ve tedavi yürütüyor. Deliller de bu süreçte ortadan kalktığı için şüpheliyi bulamıyoruz. Burada ise uzman arkadaşlarımız delilleri titizlikle toplayıp kayıt altına alıyor. Ekibimiz, her olguyu adalet açısından sonlandırmayı amaçlarken, kişiye tıbbi desteğini sonuna kadar verebilecek şeklide bir araya gelmiştir. Adli Bilim uzmanları, psikologlarla, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarıyla eczacılar, hemşireler, kalite güvencesi uzmanları ve genetikçilerle aynı hedefe doğru yürümektedir."

Adli genetik alanında çok iyi olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Kalfoğlu, babalık testi/soy bağı, annelik testi, göçmenlik için DNA testleri, kardeşlik testleri, tıbbi malpraktis, trafik kazaları kusur raporları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, zehirlenmeler, uyuşturucu kullanımı, imzada ve yazıda sahtekarlık konularında hizmet verdiklerini kaydetti.

"KADININ KANINDA DOLAŞAN BEBEK DNA'SINI ELDE EDEBİLİYORUZ"

Prof. Dr. Kalfoğlu, Adli Bilimler Laboratuvarı'nda kan testi üzerinden anne karnındaki bebeğin babasının tespiti üzerine yürüttükleri araştırma çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi. Gebe kadınların kanında çocuğun DNA'sının bulunduğunu belirten Kalfoğlu, şunları kaydetti: "Anne kanından DNA'yı elde ettiğimizde, o zaman bu çocuğun öncelikle genetik hastalıklarını tespit edebiliriz. Hastalık tespiti artık yapılan bir uygulama. Bunun ötesinde babalık tayini de yapabiliriz. Eğer bu tecavüz sonucu gerçekleşmiş bir gebelik ise bu uygulama gereklidir. Çünkü böyle bir gebelik durumunda tespit edilmesi gereken bir suç var, suçlu var. Tespit edildiği takdirde izlenecek olan hukuki bir yol vardır. Şimdiye kadar kadınlara acı vererek, bebeklere de risk teşkil edilerek bu uygulama yapılıyordu. Anne karnından biyolojik örnek alınıyordu ama ona ulaşabilmek için bir takım girişimsel işlemler gerekliydi. Şimdi yürüttüğümüz çalışma ile kadının kanında dolaşan bebek DNA'sını elde edebiliyoruz. O DNA'nın anne-baba karışımı olduğunu biliyoruz."

Bu konuda laboratuvar ortamında deneysel çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Prof. Dr. Kalfoğlu, "Kan üzerinden elde edilen DNA ile babalık tayinini Türkiye'de ilk defa biz yapıyoruz. Laboratuvar çalışmalarımızı mükemmelleştirdik ve hizmet vermeye başladık" diye konuştu.

