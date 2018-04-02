Konya'da 9 aylık bebeğini boğduğunu iddia ettiği sevgilisi 34 yaşındaki Ümit Göker'i, 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Azerbaycan uyruklu 28 yaşındaki Aysel E., Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan yargılanmaya başladı.
DHA'nın haberine göre olay, geçen yıl 1 Aralık günü saat 16.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Kampüs girişinde meydana geldi. Bir barda çalışan Aysel E., sanayide esnaflık yapan eşi M. E.'den 2 yıl önce boşandı; ancak birlikte yaşamaya devam etti. Çiftin Emir ismini verdikleri oğulları dünyaya geldi. E., olaydan yaklaşık 2 ay önce M.E.'yi terk edip, Ümit Göker ile yaşamaya başladı. E., olaydan bir gün önce boşandığı eşinden olan 9 aylık oğlu Emir'i, birlikte yaşadığı sevgilisi Göker'e bırakarak çalıştığı bara gitti. Göker de gece saatlerinde minik Emir'i kanepeden düştüğünü ileri sürerek Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürdü. Tedaviye alınan bebek, hayati tehlikesi devam ettiği için yoğun bakıma ünitesine alındı. Doktorların bebeğin durumundan şüphelenip hastane polisine yaptığı ihbar üzerine Ümit Göker, gözaltına alındı. Polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Göker, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
KOVALARKEN BIÇAKLADI
Aysel E., eski eşi M.E. ile birlikte olay günü polis merkezine giderek Ümit Göker'in durumu hakkında bilgi aldı. Ardından da oğlunu görmek amacıyla hastaneye gitmek için yola çıktı. Bu sırada Göker, Aysel E.'yi telefonla aradı. Görüşmenin ardından Ümit Göker, otomobille ikilinin yanlarına geldi. Konuşmak için otomobilden inen Göker ile E. arasında tartışma çıktı. E., çocuğunun nasıl bu duruma geldiğini sordu? Göker ise bebeğin nefessiz kaldığını söyledi. Bunun üzerine E., yanında getirdiği bıçakla Göker'i yaklaşık 50 metre kovalayıp, 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Ümit Göker, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
"ÇOCUĞUMU BATTANİYEYLE BOĞMUŞ"
Olay yerinde polis tarafından gözaltına alınan Aysel E., sağlık kontrolünden geçirildi. E., gazetecilerin 'Niçin öldürdünüz?' sorusuna gözyaşları içerisinde, ''Çocuğumu battaniyeyle boğmuş. Doktorlar nefessiz kaldığını, beynine oksijen gitmediğini söyledi. Onun için yaptım. Pişmanım" dedi. E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ÖNCE 'KOLTUKTAN DÜŞTÜ' DEDİ
'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanmaya başlanan Aysel E., tutuklu bulunduğu Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya bağlandı. Sevgilisi Ümit Göker'e, oğlunun nasıl bu duruma geldiğini sorduğunu belirten E., ''Ben Ümit'e çocuğumun nasıl yaralandığını sordum. Önce koltuktan düştüğünü, daha sonra battaniyede uyurken olduğunu söyledi. Doktor bana, çocuğun düşme ile bu hale gelemeyeceğini, çocuğun nefessiz kalmış olduğunu söyledi. Ertesi gün polis merkezine gittiğimde Ümit'in serbest kaldığını öğrendim" dedi.
"YANIMA BIÇAK ALDIM"
Ertesi gün çocuğun nasıl öldüğünü öğrenmek için Ümit Göker'i aradığını belirten E., "Çocuğumun nasıl olduğunu öğrenmek için Ümit'i aradım. Evden korkutmak amaçlı yanıma bıçak aldım. Eski eşim ile hastaneye giderken Ümit arabayla geldi. Ben arabaya bindin. Ümit'e çocuğa ne olduğunu sordum? O da, 'Çocuğun battaniye arasında nefes alamadığından boğulup bu hale geldi' dedi. Ben bu sırada ne yaptığımı bilmiyorum, bıçakla Ümit'e vurmuşum. Hem bıçakla vuruyordum hem de çocuğuma ne olduğunu soruyordum. Cevabını alamıyordum. Daha sonra eski eşim bana yurt dışına kaçmamı söyledi. Ben bunu kabul etmedim. Ben evden küçük bir bıçak aldığım zaman eski eşim bana daha büyük bir bıçak almamı söyledi. Daha sonra eski eşim cezaevine beni görmeye geldiğinde 'Benim adımı verirsen çocukları bir daha göremezsin' diyerek beni tehdit etti'' diye konuştu.
"PSİKİYATRİ TEDAVİSİ GÖRMESİ GEREKİYOR"
Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın eski eşi M.E. ise "Olaydan 1,5 saat önce Aysel'i, saldırgan davranışları olduğu için psikiyatriste götürdüm. Ancak Aysel'in kendi doktoru olmadığı için başka bir doktor baktı. Doktor, 'Aysel acilen tedavi görmesi gerekiyor' dedi; ancak Aysel tedaviyi kabul etmedi. Aysel ile eve gittiğimizde ben ona anahtarı verdim, o içeri girdi. Bu nedenle Aysel'in evden nasıl bir bıçak aldığını görmedim" dedi.
Duruşma, sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından ertelendi.
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