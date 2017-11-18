Bebeğini öldürüp çöpe attı!

Malatya'da belediye temizlik işçileri, çöpte bir kız bebek cesediyle karşılaştı. Başlatılan soruşturmada, bebeğin annesi tarafından öldürüldükten sonra çöpe atıldığı belirlendi. Gözaltına alınan anne, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Ferdi Durdu'nun haberine göre olay, İskender Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Mahallede temizlik yapan belediye görevlileri, çöpte cinsiyeti kız olan bir bebek cesediyle karşılaştı. Görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Başlatılan soruşturmada, bebeğin yeni doğum yapan 20 yaşındaki S.G.'ye ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan S.G.'nin ifadesinden yola çıkan polis, genç kadının doğum yaptıktan sonra bebeğini öldürüp çöpe attığını belirledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.G.'nin başka çocuğunun olmadığı ve kocası ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bebeğini öldürdüğü ileri sürüldü.

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