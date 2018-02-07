Tabi ki kalıtım yoluyla aktarılan genler çocuğunuzun kişilik ve zekasında ana role sahiptir ama doğru yaşam tarzı bu genlerin doğru programlanması için gereklidir. Araştırmacılar, genlerin bu konuda yüzde 50 etkili olduğunu ama geri kalan yüzdeyi çevresel faktörlerin şekillendirdiğini söylüyor.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, bebeğinizin daha zeki doğması için yapmanız gerekenleri anlattı.

BEBEKLERİN UYUDUĞU ORTAM KAÇ DERECE OLMALI?

1- ANNE KARNINA HİKAYELER ANLATIN

"Bebeğin dil gelişimi, rahim içinde ve hamileliğin son üç ayında başlar. Bebek bu dönemde sesleri duyar ve hafızasına alır. Bu nedenle bebeğinize düzenli hikayeler okuyun.

2- AKTİF OLUN

Egzersizin salgılattığı endorfini sevin. Egzersiz sırasında salgılanan hormonlar plasentadan geçer ve bebeğinizin de kendisini yaklaşık sekiz saat iyi hissetmesini sağlar.

Ayrıca son araştırmalar egzersiz yapan gebelerin bebeklerinin beyinlerindeki nöron sayısının arttığını göstermiştir. Bu da öğrenme kapasitesini ileride olumlu etkileyecek bir durumdur.

AMAN DİKKAT! BU 7 HATAYI ASLA YAPMAYIN

3- BİRAZ DAHA FAZLA GÜNEŞ

Vitamin D için ihtiyacınız olan şey, 20 dakika güneşlenmek. Vitamin D genelde gebelerde en çok eksikliği görülen vitamindir. Güneş ışığı olmadan asla diyetle yeterli D vitamini alamazsınız.

Üstelik bu vitamin bebeğin güçlü kalbi ve kemikleri olması için şarttır. Hatta ciddi D vitamini eksikliği ve otizm bağlantısını gösteren pek çok araştırma vardır.

4- KARNINIZA MASAJ YAPIN

20. haftadan sonra karnınıza dokunma ya da çarpmaları bebeğiniz hisseder. Araştırmalar bebeğin annesinin ve babasının dokunuşlarını bile ayırt ettiğini gösteriyor. Bu nedenle zaman zaman badem yağıyla karnınıza masaj yapmalısınız.

5- ONUNLA KONUŞUN

Bebekler 16. haftadan itibaren işitmeye başlar. 27. haftadan itibaren de bunları beyinde kaydedebilir. Hatta tepki de verir. İki dilli ailelerde doğan bebeklerde, bebeğin iki dile tepki vermesi bunun en güzel kanıtıdır.

BEBEĞİM NE ZAMAN YÜRÜMELİ?

6- DİYETİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Eğer bebeğinizin gurme gibi bir damak tadı olsun istiyorsanız biraz maceracı olun. Bebeğin lezzet duygusu 12. haftadan sonra gelişmeye başlar. 25. hafta civarında günde iki litre amnios sıvısını absorbe eder ki sizin yediklerinizin yansıması bu sıvıda mutlaka vardır.

7- KARNINIZA MÜZİK DİNLETİN

Tüm bu maddeler içinde en önemlisi, bebeğinizin müzik kulağını geliştirmektir. Bebekler doğmadan önce müzik sevmeye başlar. Müzik bebeğin serotonin seviyesini artırır ve doğduktan sonra aynı müziği duyduğunda güzel hisleri tekrar yaşar.

ATEŞLENEN ÇOCUĞA NE İYİ GELİR? EMZİK ZARARLI MI? İŞTE ANNELERİN EN ÇOK MERAK ETTİĞİ SORULAR...

8- BEBEĞİNİZE ŞARKILAR SÖYLEYİN

Ritmik şarkılar söyleyerek bebeğinizi akord edebilirsiniz. Kafiyeli çocuk şarkıları bunun için idealdir. Aynı şarkıları bebeğiniz doğduktan sonra duyunca, sakinleşecek ve keyiflenecektir."