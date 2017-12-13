Bebek-Aşiyan arası sahil genişletme çalışmaları tamamlandıkça ortaya beton bir görüntü çıktığını, bu renksiz, ruhsuz manzarının da İstanbulluların eleştirilerine neden olduğunu geçen haftalarda dile getirmiştim hatırlarsanız. Bebek sahilindeki dolgu alan ilerledikçe bir başka problem daha belirdi. Şöyle ki; yeni yapılan kazıklı yol mevcut yürüyüş yolundan 30 santim kadar yüksekte kaldı. Sahilin son halini fotoğrafta görüyorsunuz işte. Proje, “Yürüyüş yolu genişleyecek” diye yola çıktı fakat birbirinden kopuk, arada kot farkının olduğu iki ayrı yol meydana geldi. Haliyle bu manzara da dikkat çekmeye, tepki toplamaya başladı. Sahil şeridinde yürüyüş yapan çevre sakinlerinden son günlerde sayısız mesaj geliyor Şikâyet Hattı’na... “Yeni yapılan kazıklı yol çok yüksekte. Buradan bisikletle geçenler ya da çocuklar en küçük bir dikkatsizlikte alt yola düşer. Burası böyle mi kalacak? Alt yol aynı hizaya çekilse bu kez de yoldan çok yükselmiş olacak. Ortaya çıkan bu manzaraya hiç anlam veremedik...” diyorlar özetle. Tüm bu eleştirileri ve soruları konunun muhatabına yani çalışmaları yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ilettim. “Çalışmalar tamamlanınca yol eşitlenecek” dediler fakat yolu nasıl eşitleyeceklerini açıklamadılar!

NE YAPILACAK?

Aşiyan ve Bebek arasındaki sahil bandını genişletmeyi amaçlayan düzenleme projesinde koşu-yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra amatör balıkçılar için balık tutma iskeleleri yapılacak. Bölgede hizmet veren mekânların valeleri yüzünden oluşan trafik karmaşasını engellemek adına da 143 araç kapasiteli bir otopark inşa edilecek. Daha önce 2007 yılında da aynı güzergâhta yol, kazıklar üzerinde genişletilmiş ve sahil bandı Boğaz’a doğru ilerlemişti.

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