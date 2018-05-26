ABD’li kozmetik ve bakım ürünleri üreticisi Johnson&Johnson, bebek pudrası davasında suçlu bulundu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre California Eyaleti Yüksek Mahkemesi’nde görülen davada jüri üyeleri davacı Joanne Anderson adlı kadını haklı bulurken, şirketin 25.7 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Bovling oynarken ayakkabılarının içi ve ellerine yıllarca Johnson&Johnson marka bebek pudrası sürdüğünü ifade eden Anderson, ürünün içinde yer alan “asbestos” adlı maddenin kendisinde “plevral mezotelyoma” adlı bir tür akciğer kanserine neden olduğunu iddia etmişti.

10 BİNDEN FAZLA KERE KULLANDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

68 yaşındaki Anderson kendi çocukları için de aynı pudrayı kullandığını belirtirken, dava sırasında uzmanlar Anderson’ın söz konusu bebek pudrasını yıllar boyunca 10 binden fazla kere kullandığının tahmin edildiğini vurgulamıştı.

Nisan ayında New Jersey Eyaleti’nde görülen bir diğer davada ise jüri üyeleri Johnson&Johnson’ın ürünü içindeki asbestos nedeniyle plevral mezotelyoma görülen bir kişiye 117 milyon dolar ödenmesi kararını almış ancak dava temyize gitmişti.

Ayrıca aynı ürünü kullanmaktan dolayı yumurtalık kanserine yakalandığını öne süren 4 bin 800 kadının da şirkete açtığı davalar bulunuyor.

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