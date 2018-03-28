Çocuk Hastalıkları Yeni Doğan Uzmanı Doç. Dr. Servet Özkiraz, doğumdan sonra bebeklerin göbek bakımının önemli olduğun söyledi.

"GÖBEK, BEBEK İÇİN EN ÖNEMLİ HASTALIK KAYNAĞI"

İHA'nın haberine göre; yeni doğan bebeklerde göbek bağının son derece hassas olduğunu belirten Özkiraz, "Çünkü göbek bebek için en önemli hastalık kaynağıdır. Özellikle doğumdan sonra göbek hemen kurumaz ve bu kurma sürecinde çeşitli mikropların kapmasında neden olabilir. Normal olarak göbek kordonu doğumdan itibaren 5 ile 15 günler arasında düşer ve geride bıraktığı yaranın tamamen kapanması 2-3 haftayı bulur" dedi.

Göbek kordonunun anneden çocuğa, çocuktan anneye kan götürüp besin taşıyan damarlar olduğunu Özkiraz, "Kordonun kesilmesi ile bu damarlarda kesilmiş olur. Göbeğin dışından kapanmış gibi görünmesine rağmen ilk günlerde bu damarın ağzı ince bir zarla örtülüdür ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı savunmasız bir durumdadır. Damarların içleri tamamen kapanmış değildir. Bundan dolayı göbeğin mikrop kapmasına sebep olur" şeklinde konuştu.

ÇOCUĞUN ALTI 5-6 DAKİKA AÇIK KALMALI

Yeni doğan bebeklerde göbek bağı bakımı nasıl yapıldığına değinen Doç. Dr. Servet Özkiraz, "Yeni doğan bebeklerde göbek bağı bebeğin en hassas olduğu noktaların başını çekiyor. Buradan kapacağı mikrop bebeğin hayati tehdit edecek derecede hastalanmasına neden olabilir. Bundan dolayı göbek bağı bakımı yaparken dikkatli olmak gerekir. Göbek bağının bakımı pamuklu su ile yapılmalıdır. Herhangi bir katkı maddesi bulunan ıslak mendil kullanılmamalıdır. Göbek deliğinde ve yakınında yer alan bölgeler özenle temizlenmeli, herhangi bir tortu varsa pamuklu su ile silinmelidir. Göbek bağı yarasının daha çabuk kuruması için yaranın hava ile temas etmesi sağlanmalıdır.

Özellikle bebeğin altını değiştirildiği sırada oda sıcaklığının ayarlanması durumunda 5-6 dakika gibi çocuğun altı açık bırakılması uygun olacaktır. Bebek bezinin göbeğe temas etmesini kesinlikle engellemeniz gerekir. Yeni doğan bebekler için özel olarak üretilmiş bebek bezlerini kullanmanızı tavsiye ederim. Bazı bebeklerin göbekleri içe, bazılarının ise dışa doğru. Anne ve babalar dışa doğru olan göbekli bebeklerin göbeğini içeriye doğru itmemeleri ve para koyma gibi ilkel davranışlarda bulunmamaları gerekmektedir. İlk dönemlerde göbeklerin dışa doğru fıtıklaşması doğaldır sonra düzelecektir. Bu tür bebekler takibe alınır. Göbek bağı bakımında göbeğin erken kuruyup düşmesi için kesinlikle vazelin, pişik kremi veya bebek kremi sürülmemelidir. Böylelikle göbeğin kendiliğinden düşmesini beklenilmesi gerekir" diye konuştu.

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