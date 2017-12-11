DHA'nın haberine göre Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Cenk Atman, bebeklerin uyku ortamının 22- 23 derece olması gerektiğini ancak ailelerin çocuklarını korumak adına ısıyı 26-27 dereceye kadar çıkardığını belirterek, "Yapılan bilimsel araştırmalara göre, ortam ısısı abartılmış bebeklerde ani beşik ölümleri daha sık görülüyor" dedi.

Kış aylarında grip gibi hastalıklardan bebeklerini uzak tutmak isteyen ailelere, doktordan hayati bir uyarı geldi. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Cenk Atman, kış mevsiminde özellikle anne ve babaların yaptığı yanlışlarla ilgili konuştu. Kış aylarında bebeklerin kalabalık ortamlardan uzak tutulması gerektiğini söyleyen Atman, "Kalabalık ortamlarda mikroorganizmayla bebeğin karşılaşma ihtimali artıyor. Türk insanının en büyük inanışı, çocuğu çok güzel giydirince, giysi kalınlığını güzel ayarlarsa, üşütmezse, bebeği hasta olmayacağı yönünde. Ancak bir bebeğin hasta olabilmesi için mikroorganizmayla temas etmesi gerekiyor. Mikroorganizma olmayınca hastalık görmüyoruz" diye konuştu.

“Ortam ısısını abartmayın”

Bebeklerini soğuktan ve hastalıktan korumak isteyen annelerin oda sıcaklığını abartabildiğini ifade eden Atman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bebeği hastalığa hazırlayan en büyük şey, bebeği üşütmekten ziyade terletmek. Giysi kalınlığını çok abartmak veya bebeğin bulunduğu ortam ısısını çok yükseltmek. Bebeğin uyku ortamının 22- 23 derece civarında olması gerekiyor. 26-27 derecelere kadar bebeklerin oda ısılarını abartıldığını biliyoruz. Serin havayı solumak bebek solunum yolları için daha kolay. Sıcak havayı solurken daha zorlanıyorlar. Ortam ısısı abartılmış bebeklerde ani beşik ölümlerinin daha sık görüldüğü yönünde. O yüzden ortam ısısı ve giysi kalınlıkları abartılmamalı. Bebekler, hasta büyüklerle temas ettirilmemeli. Soğuk kış aylarında genelde alışveriş merkezlerini tercih ediyoruz. Orada bebekler kesinlikle kalabalık, kapalı, ışıksız, ısısı abartılmış, nem durumu tayin edilmemiş, çok tehlikeli alışveriş merkezlerinde bulunuyorlar. Özellikle alışveriş merkezlerinden bebeklerin uzak tutulması gerekiyor."

Dr. Atman, hasta olan çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini de ekledi.

BEBEK ODASI DEKORASYONU ÖRNEKLERİ!