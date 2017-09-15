Vatandaşların son zamanlarda, 'Bedelli askerlik çıkacak mı', 'Bedelli askerlik ne zaman çıkacak' sorularına yanıt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki, 2017 bedelli askerlik çıkacak mı?

BEDELLİ ASKERLİK 2017

Mabeyn Köşkü'nde ATV, A Haber ve A News ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bedelli askerlik çıkacak mı' sorusuna yanıt getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bedelli askerlik ile ilgili yaptığı açıklama:

"Şu anda gündemimizde bedelli askerlik konusu yok. Ciddi manada asker kadrosunda eksilme var. Vatansever evlatlarımızı askere bekliyoruz."