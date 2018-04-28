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Başbakan Binali Yıldırım, ortak yayında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bedelli askerlik konusuna ilişkin sorulan soruya yanıt veren Yıldırım, "Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu." dedi. Binali Yıldırım'ın açıklaması sonrasında yeşil sahalardaki birçok yıldızın gözü, bedelli askerliğe çevirildi. A Spor'un haberine göre işte bedelli askerlik bekleyen yıldızlardan bazıları