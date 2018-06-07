Bedelli Askerlik çıkacak mı?

Bedelli askerlik, her seçim döneminde olduğu gibi bu seçim döneminde de, bedelli askerlik bekleyenlerin bir numaralı gündem konusu oldu. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarının ardından siyasilerden peş peşe bedelli askerlikle ilgili açıklamalar geldi. Başbakan Yıldırım 5.5 milyon kişinin askerlik için beklediğini anlatarak, "Bedelli gündemde yok. Hassasiyetler var. Bir şekilde çözülmesi lazım" dedi. İşte , Bedelli Askerlik ile ilgili tüm detaylar...



BEDELLİ ASKERLİK ÇIKACAK MI?





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bedelli askerlik için, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Hele gele bir tarafta Afrin bir tarafta Fırat Kalkanı varken, bu şehitlerimize özellikle gazilerimize saygısızlık olur. Bu işlerin istismarını yapanlar da çok çok fazla. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır, atılması gereken adım varsa bu adımlar atılır. Ama şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım, en son katıldığı bir televizyon programında bedelli askerlik için şu sözleri kullandı:

"Toplam 5 milyon 448 bin 858 kişinin askerlikle ilişkisi devam ediyor. Biz önümüzdeki sene 345 bin 933 kişi alabileceğiz. Bunu 345 bin 933’e böldüğümüz zaman 15.7 yıl, yaklaşık 16 yıl sürüyor. Bunların yaşlarını dondursak bile 16 yıl boyunca askerlik bu vatandaşlarımızın önünde bir engel, sorun olarak devam edecek; gerçek bu. İhtiyacımız belli, 350 bin. Ama birikmiş 5.5 milyon vatandaş var, nasıl çözeceğiz? Bedelli gündemde yok. Hassasiyetler var. Bir şekilde çözülmesi lazım. Tabii esas olan savunma gücümüzde zafiyet yaşanmaması. Eldeki rakamlar böyle bir zafiyetin olmadığını gösteriyor; bu bir. İkincisi; özellikle 15 Temmuz’dan sonra Silahlı Kuvvetler’de silah altında vatani hizmet gören askerlerden ziyade profesyonelliğe geçtik. 5.5 milyon insanın sorununun farkındayız. Tüm hassasiyetler göz önüne alınarak sorunu nasıl çözeriz; ileride değerlendirilir. Ama bugünkü gündemimiz değil"

BEKİR BOZDAĞ'IN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI



Bozdağ, "Herkes bunu soruyor. Orada bir sorun olduğu belli. Başbakanımız da bu soruna işaret etti. Bunu yapabilme imkanı mümkün değil. Yeni dönemde ne olacağını göreceğiz. Şu anda bunu yapabilme imkanı yok, ama ortada da sorun olduğu konuşuluyor. Yeni dönemde ne olacağını göreceğiz." dedi.



HAYATİ YAZICI'DAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, dün Habertürk TV'de soruları yanıtladı. Yazıcı konuyla ilgili olarak, "Bedelli askerlik konusu mayınluı bir tarla gibi. 5 milyonu aşkın beklentisi olduğu söyleniyor. Askerlik çağı gelip de, yapamamış olan var. Bir kısımda da işini gücünü bırakıp gitmek istemeyenler var. Şehitlerimizin olduğu ortamda düzenleme yapmak kolay gözükmüyor." dedi.

MUHARREM İNCE'DEN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında bedelli askerlik için, "Bunun yolu herhalde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının tümünü 2 ay askerlikten geçirip, profesyonel bir ordu kurmak. Bedelli askerlik benim gündemimde yok" dedi.





Bedelli askerlik yapabilmek için gerekli şartlar nelerdir?



1. Altarnatif :



18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu “hizmeti” tamamlayabilirler. Buna kısaca “dahte” denir. “Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler” şeklindedir.



2. Altarnatif :



Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 12 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.



Bedelli askerlik daha önce kaç kere çıktı?



Cumhuriyet tarihinde 10 kez bedelli askerlik çıkartılmıştır. En son; 1987, 1992, 1999 yıllarında yapılmıştır. 17 Ağustos 1999 tarihinde çıkartılan bedelli askerlik uygulaması Gölcük depreminden sonra ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çıkartılmıştır. 2011 yılında çıkarılan bedelli askerlikte, 30 yaşından gün almış ve 30 bin TL tutar ödeyen kişiler askerlik vazifesini yerine getirmiş sayılmışlardır. Yasa kapsamında 21 günlük temel askeri eğitimden de muaf tutulmuşlardır. 2 Aralık 2014 tarihinde ise 1 Ocak 1988 ve önceki tarihlerde doğanların 18 bin TL karşılığında bedelli askerlik uygulamasından faydalanabilmişleridir.



Bedelli Askerlik nedir?



Bedelli askerlik, Türkiye'de Osmanlı döneminden bu yana aralıklarla zorunlu askerlik'e alternatif olarak süre kısalması karşılığı nakit bedel ödenmesi mantığına dayanan bir uygulamadır. Uygulamanın dayandırıldığı gerekçeler ordunun ve devletin maddi ihtiyaçları ve bireylerin işlerini kaybetmemeleridir. Uygulamanın Anayasa Mahkemesi tarafından eşitlik ilkesini ihlal etmediğine karar kılınmıştır.

18 yaş ve üzeri erkek Türk vatandaşlarından yurt dışında en az 3 yıl çalışmış olanların 21 günlük süre ile vatani hizmetlerini görmelerine olanak veren bedelli askerlik günümüzde geçerlidir, buna aynı zamanda "dahte" dövizle askerlik hizmetine tabi erler ismi de verilir.

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