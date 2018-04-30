Son günlerde sıklıkla konuşulan konulardan birisi de bedelli askerlik. Askerlik görevini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşların merakla beklediği 'Bedelli askerlik çıkacak mı' sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi. Peki, bedelli askerlik çıkacak mı? İşte detaylar...

2018 BEDELLİ ASKERLİK ÇIKACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve Güney Kore ziyaretleri öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti. Erdoğan bedelli askerlik çıkacak mı, sorusu üzerinde açıklama yaptı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bedelli askerlik ile ilgili yaptığı açıklama:

"Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Hele hele bir tarafta Afrin bir tarafta Fırat Kalkanı varken, bu şehitlerimize özellikle gazilerimize saygısızlık olur. Bu işlerin istismarını yapanlar da çok çok fazla. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır, atılması gereken adım varsa bu adımlar atılır. Ama şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil."

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Başbakan Yıldırım bedelli askerlik sorusunu 'Bedelli askerliğe bakış açımız müspet. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz bir yandan bedelli bu istismar edilecek bir konu gibi görünüyor. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek kaynağın da savunma sanayimizi güçlendirme için kullanılması gerekir'' şeklinde cevapladı.

BAŞBAKAN YARDIMCISI'NDAN BEDELLİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Ardahan'a geldi. Vali Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret eden Fikri Işık, burada gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. Başbakan Binali Yıldırım'ın bedelli askerlik konusundaki açıklamasını değerlendiren Fikri Işık "Bizim hepimizin farklı düşüncesi olabilir, ama Sayın Başbakanımız bu konuya 'müspet bakıyorum' dediktin sonra hükümetimiz bu konuyu mutlaka değerlendirecektir. Bu konuda hükümetimizin yaptığı değerlendirme sonucunda cumhurbaşkanımızın gıyasetinde alınacak karar, hepimiz için geçerli bir karar olacaktır" dedi.

2014 YILINDA BEDELLİ ASKERLİK ÇIKMIŞTI

2014 yılında yapılan çalışmalar neticesinde bedelli askerlik çıkmış ve binlerce vatandaş bedelli askerlikten yararlanmıştı. Bedelli askerlik ile birlikte binlerce vatandaş, 18 bin Türk Lirası karşılığında askerlik görevini yapmış sayıldı.

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