Bedelli askerlik çıkacak mı

Bedelli askerlik umudu sosyal medyaya taşındı. Sosyal medyada bir çok kişi bedelli askerlik için sosyal medyada gündem oluşturdu. Bedelli askelik çıkacak mı? Hükümet, bedelli askerlik için açıklama yaptı mı?

BEDELLİ ASKERLİK ÇIKACAK MI?

Seçime sadece 2 ay kalması nedeniyle hükümet, Meclis’i mayıs ortasına kadar çalıştırmayı planlıyor. Meclis, gelecek hafta Cumhurbaşkanlığı seçimi için uyum yasasını çıkaracak. Ardından yeni üniversitelerin kurulmasına dair yasa tasarısı gündeme gelecek. Şu an için bedelli askerlik hakkında açıklama yapılmadı.

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