Bedelli askerlik, her seçim döneminde olduğu gibi bu seçim döneminde de, bedelli askerlik bekleyenlerin bir numaralı gündem konusu oldu. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarının ardından siyasilerden peş peşe bedelli askerlikle ilgili açıklamalar geldi. Başbakan Yıldırım 5.5 milyon kişinin askerlik için beklediğini anlatarak, "Bedelli gündemde yok. Hassasiyetler var. Bir şekilde çözülmesi lazım" dedi.
BEDELLİ ASKERLİK ÇIKACAK MI?
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bedelli askerlik için, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Hele gele bir tarafta Afrin bir tarafta Fırat Kalkanı varken, bu şehitlerimize özellikle gazilerimize saygısızlık olur. Bu işlerin istismarını yapanlar da çok çok fazla. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır, atılması gereken adım varsa bu adımlar atılır. Ama şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
BAŞBAKAN YILDIRIM'IN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI
Başbakan Binali Yıldırım, en son katıldığı bir televizyon programında bedelli askerlik için şu sözleri kullandı:
"Toplam 5 milyon 448 bin 858 kişinin askerlikle ilişkisi devam ediyor. Biz önümüzdeki sene 345 bin 933 kişi alabileceğiz. Bunu 345 bin 933’e böldüğümüz zaman 15.7 yıl, yaklaşık 16 yıl sürüyor. Bunların yaşlarını dondursak bile 16 yıl boyunca askerlik bu vatandaşlarımızın önünde bir engel, sorun olarak devam edecek; gerçek bu. İhtiyacımız belli, 350 bin. Ama birikmiş 5.5 milyon vatandaş var, nasıl çözeceğiz? Bedelli gündemde yok. Hassasiyetler var. Bir şekilde çözülmesi lazım. Tabii esas olan savunma gücümüzde zafiyet yaşanmaması. Eldeki rakamlar böyle bir zafiyetin olmadığını gösteriyor; bu bir. İkincisi; özellikle 15 Temmuz’dan sonra Silahlı Kuvvetler’de silah altında vatani hizmet gören askerlerden ziyade profesyonelliğe geçtik. 5.5 milyon insanın sorununun farkındayız. Tüm hassasiyetler göz önüne alınarak sorunu nasıl çözeriz; ileride değerlendirilir. Ama bugünkü gündemimiz değil"
HAYATİ YAZICI'DAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, dün Habertürk TV'de soruları yanıtladı. Yazıcı konuyla ilgili olarak, "Bedelli askerlik konusu mayınluı bir tarla gibi. 5 milyonu aşkın beklentisi olduğu söyleniyor. Askerlik çağı gelip de, yapamamış olan var. Bir kısımda da işini gücünü bırakıp gitmek istemeyenler var. Şehitlerimizin olduğu ortamda düzenleme yapmak kolay gözükmüyor." dedi.
MUHARREM İNCE'DEN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında bedelli askerlik için, "Bunun yolu herhalde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının tümünü 2 ay askerlikten geçirip, profesyonel bir ordu kurmak. Bedelli askerlik benim gündemimde yok" dedi.
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