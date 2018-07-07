Bedelli askerlik için, bekleyiş sürüyor. 24 Haziran seçimleri öncesinde başlayan bedelli askerlik çalışmalarıyla ilgili son bilgiyi Başbakan Binali Yıldırım verdi. Peki bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Bedelli askerlik için yaş sınırı ve ücret belirlendi mi? Bedelli askerliğe dair son açıklamalar ve iddiaar haberimizde.
BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?
Başbakan Binali Yıldırım'ın dün yaptığı açıklamaların arasında bedelli askerlik konusu da vardı. Yıldırım, "Zorunlu askerliğin tamamen kaldırılması söz konusu olabilir mi?" sorusu üzerine şunları kaydetti:
"Kaldırılması tarzında şimdiden erken bir yorumda bulunmayayım ama zaten şöyle düşünelim; profesyonel askerliğe geçiş başladı. 15 Temmuz'dan sonra çok hızlı şekilde profesyonelleşme oldu. Öyle ki terörle mücadeledeki operasyonlara artık silah altına alınan askerler götürülmüyor. Bunlar lojistik hizmetlerde kullanılıyor. Askerlikle ilgili düzenlemeden dolayı terörle mücadelenin bir zafiyete uğraması söz konusu olmayacak. Bu şartlar altında nasıl düzenleme yapmak gerekiyor? Süre kısaltımı, diğer düzenlemelerin hepsi ayrıntılı olarak çalışılacak. Burada esas olan yığılmayı gelecek yıllara aktarmayacak, artarak devam etmemesini sağlayacak bir çözüm üretmek. Bu, teknik bir çalışma, detay bir çalışma.
En sonunda siyasi karar verilecek, artısıyla eksisiyle bir karar verilecek. Benim ısrarım, sıradan bir bedelli çıkarmanın bizim derdimize derman olmayacağı ve askerlik bekleyen arkadaşların da beklentilerini karşılamayacağı yönünde. Bu askere alınmama işi onların kabahati değil ki. 'Askerlik çağına geldim, al beni' diyor, Almıyoruz. 'Kusura bakma, seni alamayız.' 'Bırak işime bakayım, evleneceğim, iş kuracağım, hayatımı düzenleyeceğim, planlarım var.' Onu da yapamıyorsun, nasıl olacak? Bizim buna çözüm üretmek gibi bir sorumluluğumuz, mecburiyetimiz var."
"MECLİS AÇILDIĞINDA BEDELLİ ELE ALINIR"
"Bedelli askerliğin çıkacağı tarih"e ilişkin soru üzerine Yıldırım, "Bu sene mutlaka ele alınır, Meclis açıldığında bu konu ele alınır. İlk toplantıda bu konu görüşülmez, Meclis tatilinden sonraki dönemde ele alınacak konulardan bir tanesi olur." ifadelerini kullandı.
Başbakan Binali Yıldırım dünkü açıklamasında OHAL'in uzatılmayacağını ve son yayınlanacak KHK ile terörle mücadele adına yeni bazı önlemler alınacağını açıklamıştı.
BEDELLİ ASKERLİK ŞATLARI BELLİ OLDU MU?
Yeni Şafak'tan Kıymet Sezer'in haberine göre, çalışmalara başlayan hükümette, 26 yaş ve 20 bin TL ücret öne çıktı. Bedelli ücretini ödeyenler askerlik hizmetinden muaf tutulacak. Bedelliden elde edilecek kaynak bütçeye gelir kaydedilmeyecek, savunma harcamalarına aktarılacak.
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