Bedelli askerlik çıkacak mı, çıkmayacak mı? sorusu milyonlarca asker adayını heyecanlandırdı. Bedelli askerlik konusunda peş peşe açıklamar gelmeye devam ediyor. İşte bedelli askerlik için yaşanan tüm gelişmeler...

BAŞBAKAN'DAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlik konusunda "Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak. Çünkü askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bedelli askerlik konusunda da açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimden sonra askeri boyutunu ekibimizle değerlendiririz." diye konuştu.

BEDELLİ ASKERLİK YAŞI VE ÜCRETİ

En fazla merak edilen yaş ve bedel konusu. 2011'de yaş 30, bedel 30 bin liraydı. 2014'te ise yaş 27, bedel 18 bin lira olarak belirlenmişti. Bugün konuşulan bedelli askerlik taslağındaysa yaş 28 olarak belirlendi ancak gençler yaş sınırının 25'e çekilmesini istiyor. Ücret konusuysa şimdilik 20 bin lira.

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