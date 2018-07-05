Bedelli askerlik 24 Haziran seçimleri öncesi gündeme gelmişti. Hükümet tarafından yapılan açıklamalar da; bedelli askerliğin seçim sonrası gündeme gelebileceği söylenmişti. Şimdi gözler bedelli askerlik ile ilgili gelişmelerde.
BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ SINIRI VE ÜCRETİ İDDİASI
Yeni Şafak'tan Kıymet Sezer'in haberine göre, çalışmalara başlayan hükümette, 26 yaş ve 20 bin TL ücret öne çıktı. Bedelli ücretini ödeyenler askerlik hizmetinden muaf tutulacak. Bedelliden elde edilecek kaynak bütçeye gelir kaydedilmeyecek, savunma harcamalarına aktarılacak.
SEÇİM ÖNCESİ GÜNDEME GELMİŞTİ
24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ bedelli askerlik hakkında açıklama yapmıştı.
Açıklamalara göre, bedelli askerlik çalışmalarının seçim sonrasında yapılması planlanırken, Bozdağ, ekim ayını işaret etmişti.
ERDOĞAN: HASSAS OLMALIYIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Bu bedelli askerlik konusunda Sayın Başbakan açıklama yaptı. Nasip olursa 24 Haziran'dan sonra hemen bu işe girmek olmaz, hassas olmalıyız. Askerle çalışmamız gerek. Bir yanda Afrin var Sincar var, Kandil var. Ortak aklı oluşturur hayırlısıyla adımı atarız" ifadelerini kullanmıştı.
YILDIRIM: VATANDAŞLARIMIZ ÖNÜNDE ENGEL
Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlik hakkında, "Toplam 5.448.858 kişi var askerlikle ilişkisi devam eden. Ancak biz önümüzdeki sene 345.933 kişi alabileceğiz. Bunu 345.933’e böldüğümüz zaman 15.7 yıl, yaklaşık 16 yıl sürüyor. Bunların yaşlarını dondursak bile 16 yıl boyunca askerlik bu vatandaşlarımızın önünde bir engel, sorun olarak devam edecek; gerçek bu" demişti.
CANİKLİ: HAZILIKLIYIZ
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra biz bakanlık olarak gerekli bütün çalışmaları yaptık.Şu anda biz hazırız, bütün alternatiflerimizle hazırız" diye konuşmuştu.
Destici'den 'bedelli askerlik' çıkışı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici milyonlarca genci ilgilendiren bedelli askerlik konusunda gelir düzeyi çağrısında bulundu. Destici, ""Askere alma konusunda bir yığılma olduğu açık. Bu noktada gerekli gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan bedelli yorumu
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Habertürk TV'de soruları yanıtladı. Elitaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'ın görevden alınmasına ilişkin, "Amaç dışı bir şey söyledi. Sayın Devlet Bahçeli de ittifak konusunda ne kadar kararlı olduğunu göstererek bu kararı vermiştir diye düşünüyorum." dedi. Sefer Aycan, "Bundan sonra biz ne dersek o olacak" ifadelerini kullanmıştı. Elitaş, Erdoğan- Bahçeli görüşmesinde OHAL'in de gündeme gelebileceğini belirtti. Bedelli askerlik konusuna da değinen Elitaş, "Ekim ayında gündeme gelecek önemli konulardan biri budur. 5 milyon genci kaygılardan kurtarmak gerekiyor." dedi
GEÇMİŞTE BEDELLİ ASKERLİK
2011 yılında kabul edilen bedelli askerlik düzenlemesinde 30 yaşını dolduranlardan 30 bin lira bedel alınmıştı. 2015 yılında çıkan bedelli askerlik düzenlemesinde ise 27 yaşını dolduranlardan 18 bin lira bedel alınmıştı.
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