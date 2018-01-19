Bedelli askerlik konusunda vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürerken Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli bir açıklama yaptı. Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde de açıklamalar yapılmış ve henüz bedelli askerlik konusunda bir çalışmanın yapılmadığı belirtilmişti. Afrin operasyonuna ilişkin A Haber televizyonunda konuşan Bakan Canikli, "bedelli askerlik" konusunda da bir açıklamada bulundu.

BEDELLİ ASKERLİK KONUSUNDA BAKAN CANİKLİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, A Haber televizyonunda gündemdeki Afrin operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Canikli, aynı zamanda milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ve çıkıp çıkmayacağı konusunda daha önceden de açıklamaların yapıldığı bedelli askerlik konusuna da değindi.

Bakan Canikli, bedelli askerlik sorusuna ise verdiği yanıtta "Gündemimizde yok" ifadesini kullandı.

TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU'NA BİNLERCE BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU

TBMM Dilekçe Komisyonuna, bedelli askerlik için yasal düzenleme yapılması amacıyla binlerce başvuru yapıldı.

Dilekçelerde, bedelli askerliğin bir milyon genci ilgilendirdiği belirtilerek, bedelli askerlik için yasa çıkarılması talep edildi.

AA'nın aktardığına göre, Bedelli Askerlik Platform Başkanı Ferhat Doğan, birçok imzacısının bulunduğu dilekçesinde, bedelli askerlik konusunun Meclis'te gündeme alınarak, kısa zamanda çözüme kavuşturmasını istediklerini ifade etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN DA AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin sorulara yanıt vermişti. Kalın, bedelli askerlik ile ilgili sorulan bir soruya da "Şu anda öyle bir şey gündemimizde yok" diyerek cevap vermişti.

BEDELLİ ASKERLİK NEDİR?

Bedelli askerlik; zorunlu askerlik hizmetini, devletin bedelli askerlik yapılmasına karar vereceği dönemde belirlediği ücretin ödenmesi koşuluyla askerlik hizmetinin yapılmış sayılması anlamına gelir. Bedelli askerliğe başvurabilmek için dönemsel olarak değişmekle birlikte, çeşitli yaş ve ücret şartları getirilir.

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