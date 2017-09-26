Beden eğitimi bölümüne engelli öğrenci

Pamukkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü bu yıl ilk kez engelli öğrenci kontenjanı açtı. Yüzde 50 görme engelli raporu olan 19 yaşındaki Sefer Çetin ve babasından böbrek nakli olan Umut Gündüz bölüme girmeyi başardı.

Gazete Habertürk'ten Dudu Karaman'ın haberine göre; sınavı birincilikle kazanan Sefer Çetin, hedefinin engellilere öğretmenlik yapmak olduğunu ifade ediyor. Çetin, “Yüzde 50 görme engelliyim, kısmi albinoluk da deniyor. 9.75 numara gözlük takıyorum. Alanım atletizm ve futsal. Denizli’deki Gençlik Spor Hizmetleri’nin açtığı ücretsiz kurslarda bölüme hazırlandım. Normalde bu kurslar 3 bin lira. Bu da ailemin gelirinin üç katı. 3 gün süren sınavlarda başarılı olduğum için bölüme kabul edildim” dedi. Trabzon’da memurluk yapan görme engelli ablasının yanına gittiğinde birinci ligde oynayan Trabzon Görme Engelliler Spor Kulübü Futsal Takımı’na girdiğini anlatan Çetin “Bir taraftan da Milli Takım’a hazırlanıyorum’’ diye konuştu.