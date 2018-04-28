İzmir Çiğli’deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda beden eğitimi öğretmeni olan Bülent Güler, otizmli öğrencilerin fazla kilolarından kurtulmaları için başlattığı diyet ve spor programıyla bir mucizeye imza attı.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre 25 yıllık öğretmen Güler, fazla kiloları yüzünden derslere katılmak istemeyen otizmli bir öğrencisiyle projeye başladı.

Ailenin onayını ve desteğini alan Güler, hastaneye götürdüğü öğrencisine diyet ve spor programı oluşturdu. Öğrenci, diyet ve sporla 2 ayda 10 kilo verdi.

Bunun üzerine, programa başlayan öğrenci sayısı 10’a çıktı. Öğrencilerin disiplin altında özveriyle çalıştığını belirten Güler, “En fazla kilo veren öğrenci 13, en az kilo veren öğrenci 6 kilo verdi. Özgüvenleri yerine geldi. Derslerindeki başarıları arttı.

Daha önce okula bile gelmek istemeyen öğrenciler benden önce okula gelip spor saatini bekliyor. Onlarla gurur duyuyorum” dedi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise “Bu proje sayesinde öğrencilerimiz hem sağlıklı bedenlere hem de gelecek hayallerine sahip oluyor. Projeyi destekliyor ve geliştirilmesini istiyoruz” diye konuştu.

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