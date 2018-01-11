Cadde’nin haberine göre, bir balıkçı çıkışı aracına binen Pelin Körmükçü'ye eşi Bedrettin Faik Başar gül sürprizi yaptı. Çiçekçilerden ayaküstü gül alan Bedrettin Faik Başar, "Hayatım iyi ki varsın" sözleriyle eşine gülü verdi.



Ünlü çift, daha sonra Pelin Körmükçü'nün kullandığı son model araçlarıyla Arnavutköy'den ayrıldı.

Pelin Körmükçü

Bedrettin Faik Başar