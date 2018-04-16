HT Magazin'de yer alan habere göre, Bedri Güntay, muhabirlerin “Ailenizin reisi kim?” sorusuna, “Pelin bir karar verdiyse onaylarım. Ona hep güveniyorum ama genelde bu konularda erkek biraz daha ağır basar” yanıtını verdi.

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