BEE'O Propolis 'İnovatif Girişimcilik' ödülünü aldı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) bu yıl beşincisini düzenlediği KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri sonuçlandı. BEE’O Propolis, geliştirdiği inovatif ürün BEE’O Suda Çözünür Propolis Damla ile inovasyon ödülüne layık görüldü.



KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik hizmet ve destekler sunan KOSGEB 5. KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni, Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla 1 Mart günü Ankara KOSGEB Başkanlık Binası’nda gerçekleşti.



BEE’O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksel Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, ödülle ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirdi; “Firmamızı 2013 yılında kurarken ilk desteği KOSGEB Ar-Ge projesi ile aldık. Dolayısıyla bu ödül bizim için çok anlamlı ve çok değerli… Bu ödülü almaktan büyük bir gurur ve mutluluk duydum. Anadolu propolisini bir dünya markası yapma yolunda her gün daha büyük bir inançla ilerlemeye devam edeceğiz.”



Oğlunun bağışıklık sorununu propolis ile aşan Tanuğur, Türkiye’de daha önce üretilmeyen propolisin ülkemizde ilk kez “Sözleşmeli Arıcılık” modeliyle yerli üretimini başlatmak ve proses yöntemini geliştirerek insan tüketimine uygun hale getirmek için Taylan Samancı ve Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ile birlikte, 2013 yılında KOSGEB destekli propolis projesi ile firmasını İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent’te kurdu.

Şu anda yurtiçinde BEE’O yurtdışında BEE&YOU markasıyla propolis, arı sütü, bal, polen içeren ürünlerini kovandan sofraya prensibiyle, besin içeriği ve biyolojik aktivitesini koruyarak tüketicilerine sunmaya devam ediyor. Kore, Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan ve Pakistan’a ürünlerini ihraç ederek, Türkiye’de yerli üretimini başlattıkları Anadolu propolisini dünyaya tanıtma yolunda emin adımlarla ilerliyor.