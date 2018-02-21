Oyuncu Begüm Kütük ile karikatürist Erdil Yaşaroğlu, Eylül 2010’da evlenmişti. Posta'dan Ali Keser'in haberine göre, her fırsatta iş güç yüzünden bebek için vakit bulamadıklarını söylüyorlardı. 8 yıllık çiften sonunda müjde geldi. Begüm Kütük önceki gün Emirgan'da bir mekanda buluştuğu yakın dostlarına hamile olduğunu açıkladı.

"HERKES BENİ İKİZ ANNESİ SANIYOR"

Öte yandan Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çifti daha önce bir reklam filminde oynamıştı. Begüm Kütük, reklamda ikizlere hamileydi. Oyuncu, daha sonra verdiği bir röportajda o reklam filmi için; "Reklam yüzünden herkes beni ikiz annesi sanıyor" demişti.