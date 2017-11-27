Begüm Topçu ile Cantuğ Turay'ın bebekleri oldu

'Deniz Yıldızı' dizisinin setinde tanışıp, evlenen Begüm Topçu ile Cantuğ Turay bugün ilk bebeklerini kucağına aldı. Cantuğ Turay kızı ve eşiyle fotoğrafını "Bugün üç kişi olduk. Aramıza hoş geldin kızım" notuyla paylaştı.

Turay'ın fotoğrafı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

cantuğ turay

begüm topçu