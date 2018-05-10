HT Magazin'de yer alan habere göre, sahne öncesi basınla bir araya gelen Gerçeker, yeni albümü ‘Behzat Gerçeker&ENBE Orkestrası’ ile ilgili, “Albümümüzü büyük bir sorumluluk duygusuyla hazırladık. Egomuzu ortaya koyarsak müzik yapamayız” dedi.



Dinleyiciler arasında Model of Celebrity 2017 Kraliçesi Kayra Koçak da vardı.

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