Beijing Baxy - Yanbian rakamlar

Beijing Baxy ve Yanbian, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:30. 15 puanlı Beijing Baxy 6. sırada bulunuyor, Yanbian 11 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Beijing Baxy, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Yanbian, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 447 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Beijing Baxy kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Yanbian sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Beijing Baxy son haftadaki Yanbian müsabasında 5-0 yenildi.

Yanbian ise Beijing Baxy karşılaşmasında 5-0 kazandı.

Beijing Baxy, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Beijing Baxy, kendi sahasında 8 gol attı, 3 gol yedi.

Yanbian, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Yanbian 3 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.