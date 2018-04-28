Beijing Guoan - Guizhou Toro maç önü

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Beijing Guoan, 29 Nisan 2018 Pazar günü Guizhou Toro takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:35. 12 puanlı Beijing Guoan 5. sırada bulunuyor, Guizhou Toro 3 puana sahip ve 15. sırada. Beijing Guoan, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Guizhou Toro, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 453 kodlu maçı oynayanlar; Beijing Guoan galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.75, Guizhou Toro galibiyet oranı 6.25. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Beijing Guoan önceki hafta Changchun YaTai mücadelesinde 1-2 yenildi.

Guizhou Toro, Yanbian karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Beijing Guoan, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 3 gol yedi.

Guizhou Toro, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Guizhou Toro 3 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.