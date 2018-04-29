Beijing Guoan - Guizhou Toro maç önü

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Beijing Guoan ile Guizhou Toro, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:35. Beijing Guoan 12 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Guizhou Toro 3 puanda ve 15. sırada. Beijing Guoan son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Guizhou Toro, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 453 kodlu maçı oynayanlar; Beijing Guoan galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.75, Guizhou Toro galibiyet oranı 6.25. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Beijing Guoan son haftadaki Changchun YaTai müsabasında 1-2 yenildi.

Guizhou Toro ise Yanbian karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Beijing Guoan, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Beijing Guoan, kendi sahasında 7 gol attı, 3 gol yedi.

Guizhou Toro, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Guizhou Toro, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.