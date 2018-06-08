Beijing Guoan - Shanghai East Asia maçı rakamları

Çin Halk Cumhuriyeti FA Kupası Çeyrek Final heyecanı devam ediyor. Beijing Guoan, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü Shanghai East Asia takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:35. Ev sahibi Beijing Guoan, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Shanghai East Asia, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 187. İddaa'da Beijing Guoan kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Shanghai East Asia kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Beijing Guoan son haftadaki Changchun YaTai müsabasında 1-2 yenildi.

Shanghai East Asia ise Jiangsu Shuntian karşılaşmasında 2-3 yenildi.