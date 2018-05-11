Beijing Guoan - Shenzhen Phoenix maçı öncesi rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Beijing Guoan, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Shenzhen Phoenix takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:35. Maç öncesi Beijing Guoan 18 puanla 3. sırada, Shenzhen Phoenix 15 puanla 6. sırada bulunuyor. Beijing Guoan son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Shenzhen Phoenix, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 101. İddaa'da Beijing Guoan kazanır 1.40, berabere biter 3.90, Shenzhen Phoenix kazanır 4.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Beijing Guoan son hafta oynanan Changchun YaTai maçında 1-2 yenildi.

Shenzhen Phoenix ise Chongqing Lifan karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Beijing Guoan, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Beijing Guoan, kendi sahasında 11 gol attı, 6 gol yedi.

Shenzhen Phoenix, dış sahada 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shenzhen Phoenix 9 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.