BeIN SPORTS HABER nasıl izlenir

Kurulduğu günden bu yana spora yatırım yapan Digiturk, hamlelerini sürdürüyor. Futboldan basketbola motor sporlarından tenise kadar birçok spor organizasyonunu ekrana taşıyan platform şifresiz yayın yapan bir haber kanalı açtı.

BeIN SPORTS HABER, Digiturk üyeliği bulunmayanlar tarafından da şifresiz olarak izlenebilecek. Kanal, Digiturk’te 83 numaralı kanalda yer alırken, Türksat ve Eutelsat uydularından şifresiz yayın yapacak.

Kanalda dört ana haber kuşağıyla birlikte her saat başı Türkiye ve dünya gündemine öne çıkan tüm gelişmeler yer alacak. Ayrıca grubun yayın haklarını elinde bulundurduğu liglerden goller ve özet görüntüleri de yayınlanacak.

BeIN SPORTS HABER