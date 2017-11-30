Bekar kalmak bunama riskini yüzde 42 artırıyor!

İngiltere’deki University College London’ın (UCL) Avrupa, Güney Amerika ve Asya ülkelerindeki 800 bin kişiyi inceleyerek yaptığı araştırmaya göre, bekâr kalmak bunama riskini yüzde 42 artırıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; çiftler arasında sosyal etkileşimin artması, akıl sağlığını bunama gibi rahatsızlıklara karşı daha dayanıklı kılıyor.

"HİÇBİR ZAMAN EVLENMEYİ DÜŞÜNMEDİM"

Geçtiğimiz aylarda ABD'de Santa Barbara Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi 63 yaşındaki Bella DePaulo, yalnız yaşamanın faydalarını anlattığı bir konferansta "Hiçbir zaman evlenmeyi düşünmedim. Yalnız yaşamak benim için muradıma ermenin ta kendisi" demişti.

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