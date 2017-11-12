Bekarlar Günü'nde alışveriş çılgınlığı! Rekorlar alt üst oldu

24 saat içerisinde yapılan satış toplamı, ABD’de alışveriş çılgınlığının yaşandığı Black Friday ve Cyber Monday'deki satışların toplamını da geride bıraktı.
82 MARKA 15 MİLYON DOLARI GEÇTİ
Şirketin geçen yılın aynı günün yaptığı satış ise 18 milyar dolar seviyesindeydi.
Öte yandan Bekarlar Günü'nde yapılan satış tahmincileri de şaşırttı. Citigroup'un Bekarlar Günü'ne özel satış beklentisi 23 milyar dolar düzeyindeydi.
Dün Alibaba platformu üzerinden yapılan satışlarda 82 markanın 15 milyon dolar üzerinde satış yaptığı tahmin ediliyor.
HER SANİYEDE 256 BİN İŞLEM
İşlemlerin yüzde 90'ı mobil üzerinden gerçekleşirken, saniyede 256 bin işlem yapıldı ve bu rakam yeni bir dünya rekoru olarak tescil edildi.
25.3 milyar dolarlık toplam alışverişin 1 milyar doları ilk iki dakikada gerçekleşirken, ilk yarım saat bittiğinde ciro 7 milyar dolara ulaşmıştı.
GALA'DA ÜNLÜLER GEÇİDİ
Alibaba’nın festivalden bir gün önce Cuma günü düzenlediği galaya, Nicole Kidman ve Pharrell Williams gibi ünlü isimler katıldı.
Bekarlar Günü Çin'de Sevgililer Günü'ne alternatif olarak 11 Kasım'da kutlanıyor ve bekarlar kendilerine hediye alıyor.
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