Bekçi alımı başvuruları devam ediyor. 8 Haziran'da başlayan 7 bin bekçi alımı için başvuru işlemini gerçekleştiren bazı adayların, Şehit veya Vazife Malulü eş veya çocuğu olmadığı halde, başvuru ücretini yatırmadan başvuru ekranından yanlışlıkla “Şehit veya Vazife Malulü yakınıyım” kısmını işaretlediği bildirilerek, bu adayların dilekçe göndererek belirtilen açıklamalara göre başvuru yapmaları gerektiği bildirildi. Peki, 2018 bekçi alımı başvuru nasıl yapılır? Bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte bekçi alımı ile ilgili tüm detaylar...
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU YAPAN ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURU
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"08/06/2018 tarihinde ön başvuruları başlayan 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Şehit veya Vazife Malulü eş veya çocuğu olmadığı halde, başvuru ücretini yatırmadan başvuru ekranından yanlışlıkla “Şehit veya Vazife Malulü yakınıyım” kısmını işaretleyerek başvuru yapan adaylar olduğu anlaşılmıştır.
Bu adayların başvurularını güncelleyebilmeleri için ek’te sunulan dilekçeyi doldurarak 0 (312) 462 87 29 fax numarasına 08/06/2018 ile 18/06/2018 tarihleri arasında göndermeleri gerekmektedir. Dilekçe gönderdikten sonra başvuru sisteminden adayların başvurusu silinecektir. Başvuru ücretini yatırdıktan sonra adayların tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.
Tüm adayların başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okumaları ve belirtilen açıklamalara göre başvuru yapmaları gerekmektedir."
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
7 bin bekçi alımı 8-22 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaprak ön başvurularını gerçekleştirecek.
7 BİN BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
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