Bekçi alımı sınav sonuçları için binlerce bekçi adayının bekleyişi sürüyor. Yurt genelinde yapılan sınavların ardından binlerce bekçi adayı heyecanla sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki bekçi alımı sınav sonuçları açıklandı mı? Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

BEKÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar, geçtiğimiz günlerde yapılan bekçi alımı sözlü sınavını geçerek yazılı sınava katılmıştı. Yazılı sınavların da yapılmasının ardından heyecanla sonuçlar beklenmeye başlandı.

Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları için interent üzerinde sık sık arama yapan vatandaşlar, "bekçi alımı sınav sonuçları" ve "bekçi alımı yazılı sınav sonuçları" aramalarını arttırdı.

Bekçi alımı yazılı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil ancak ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Yazılı sınavlar, sözlü mülakatlar gibi şehirden şehire farklılık gösterebildiği için sonuç açıklanma tarihleri de bu durumdan etkilenmektedir.

Bu nedenle bekçi alımı sınav sonuçları için bekleyişte olan vatandaşların başvuruda bulunduğu şehrin veya ilçenin kaymakamlık ve valilik resmi internet sayfalarını ziyaret etmesi tavsiye edilmektedir.

BEKÇİ ALIMI MÜLAKATLARINDA 3 BİN 702 ADAY ELENDİ

Adaylara kaymakamlıklarda kurulan komisyonlar tarafından mülakat yapıldı. Mülakatlar 13 Aralık’ta sona erdi. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan, boy uzunluğu tutmayan, boy kilo endeksine uygun olmayan ve son 1 yıl içerisinde İstanbul’da yaşamadığı tespit edilen 3 bin 702 kişi mülakatlarda elendi.ÿ

6 BİN 277 ADAY YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan, başvuru için gerekli fiziki özellikleri taşıyan ve sözlü sınavda 100 üzerinden 70 puan alan 6 bin 277 aday başarılı sayılarak yazılı sınava hak kazandı. Sözlü sınavları geçerek yazılı sınava hak kazanan adaylardan 4 bin 779’u lise, 764’ü ön lisans, 731’i lisans ve 3’ünün ise yüksek lisans diplomasına sahip olduğu öğrenildi.

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Bekçi alımı sınav sonuçları

Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları

bekçi alımı sonuçları

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