Beki İkala Erikli cinayeti davasında sanığın akıl sağlığı raporu dosyaya girdi

"Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli'yi ofisinin bulunduğu apartmanın girişinde öldüren Sinem Koç'un yargılandığı davada, sanığın akıl sağlığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan istenen rapor dosyaya ulaştı
İHA'nın haberine göre, "Melekler ile yaşamak" kitabının yazarı Beki İkala Erikli'yi 16 Aralık 2016'da ofisinin önünde silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen tutuklu sanık Sinem Koç'un yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Sinem Koç, ifadelerinde, Erikli'nin kitabını okuduktan sonra şeytani şeyler görmeye başladığını, psikolojisinin bozuk olduğunu, akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etmişti.
Mahkemenin kararı üzerine, sanık Koç'un Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek akıl sağlığının tespit edilmesine dair rapor alınmasına karar verilmişti.
Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi Başkanı ile 4 Ruh Sağlığı ve İç hastalıkları uzmanının imzasının yer aldığı kararda, sanığın 11 Eylül 2017 ve 13 Ekim 2017 tarihleri arasında gözlem altına alındığı belirtildi.
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