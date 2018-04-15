Bekir Aksoy, Nişantaşı’nda görüntülendi. Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, oyuncu, trafikten kaçmak için motosiklet kullanmayı tercih ettiğini söyledi. Kaskı bulunmayan Aksoy, muhabirlere, “Park edeceğim için çıkardım, yolda takılıydı” açıklamasını yaptı.

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