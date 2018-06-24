Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, açıklamalarda bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Bozdağ yaptığı açıklamada, "Seçimi kaybedeceğini daha sandıklar açılmadan anlayan CHP ve adayı, YSK'yi ve Anadolu Ajansını hem tehdit ediyor hem de hedef gösteriyor." dedi.

Bozdağ, "Bu seçim ve önceki seçimlerde AA, yanlış veya eksik sonuç hiçbir vakit vermemiştir. Aksini iddia, alenen AA’ya iftiradır" ifadesini kullandı.

Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yalanlar, iftiralar, tehditler ve tahrikler herkese zarar verir ama milletin iradesiyle oluşan seçim sonuçlarını değiştirmez, değiştiremez."

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada, "Siz sandıktan çıkamıyorsanız, Anadolu Ajansı ne yapsın? CHP yenilgileri hazmetmeyi öğrenemeyecek." ifadesini kullandı.