Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, NTV televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçim ittifakı konusunda BBP ve Saadet Partisi'nin durumu sorulan Bozdağ, "Destici ittifakta yer alacağını ifade etti. Nasıl yer alacağını konuşmak için şu anda erken" derken, Saadet Partisi ile ilgili olarak, "Karamollaoğlu'nun kararını bekliyoruz" diye konuştu.

SEÇİM İTTİFAKI

Seçim ittifakı tartışmalarını değerlendiren Bozdağ, "Temsilde adaleti gözeten bir formül ortaya kondu. İsteyen parti istediğiyle ittifak yapabilir. Parti konusunda bir sınırlama yoktur. Yasal zeminde imkanı dileyen dilediği şekilde kullanır. İradeleri engelleyen bir şey kesinlikle yoktur." dedi.

BBP VE SAADET PARTİSİ İTTİFAKA KATILACAK MI?

BBP'nin ittifaka katılıp katılmayacağına ilişkin olarak Bozdağ, "Destici ittifakta yer alacağını ifade etti. Nasıl yer alacağını konuşmak için şu anda erken. Vakti gelince konuşulacaktır." diye konuştu.

Bozdağ, Saadet Partisi ile ilgili olarak "Karamollaoğlu'nun kararını bekliyoruz." dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ

Cinsel istismara yönelik olarak 'iyi hal indirimi' tartışmaları sorulan Bozdağ şunları söyledi:

"İyi hal indirimini çözecek şey bizim uygulamamızdır. Kıravat giydi diye iyi hal indirimi yapıyorsa o zaten hakimlik sıfatını taşımamaklıdır. Yasamızda boynunu büktüğünde iyi hal indirimi yapın diye bir kural yok."

ZİNA DÜZENLEMESİ

"Zina suçu yok. Böyle bir suçun düzenlenmesi bizim toplumumuzun ahlakına daha uygun olan şeydir. Taslağın içinde yer alır mı almaz mı, henüz bize gelmedi ama bundan sonraki süreçte bu konuda bir adım atılması gerektiğine ben de inanıyorum."

MESLEK ÖRGÜTLERİNDEKİ 'TÜRK' İBARESİ

Başbakanlık Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğümüz var. Burada bir çalışma yürütülüyor. Meslek birlikleri ile ilgili bir düzenleme yapılacaktır. Türk ve Türkiye ibareleri hepimiz için onur olan bir ibaredir. O meslek örgütü için büyük bir şereftir. Meslek örgütü de bu onura uygun faaliyette bulunmalıdır.

"HAVA HAREKATINDA BİR SORUN YOK"

Hava harekatında herhangi bir sorun yoktur. İhtiyaç duyduğunda, gerektiğinde hava harekatı yapılmaktadır. Hava sahasının uçuşa kapatılması diye herhangi bir şey söz konusu değildir.

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