Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da bugün Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6. Olağan Genel Kurulu’na katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Balkanlar’da bir grup Türk asıllı kişi tarafından suikast düzenlenebileceğine dair istihbarat örgütlerine ulaşan ihbar, ziyaret öncesi güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Farklı kaynaklardan gelen benzer bilgiler üzerine harekete geçen güvenlik birimlerince konuyla ilgili araştırma başlatıldı. İhbarlarla ilgili detaylı istihbari çalışmaların sürdüğü, şu anda zaman, gün, lokasyon, planlanan suikast metodu konusunda net bilgiye sahip olunmadığı, istihbarat örgütlerinin, konunun araştırılması sırasında koordinasyon içinde hareket ettiği ve bilgi paylaşımında bulundukları öğrenildi.

‘YÜRÜYÜŞ DURMAYACAK’

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, suikast ihbarı haberleri üzerine Twitter’dan yaptığı değerlendirmede, böylesine büyük bir liderden rahatsız olan, onu yok etmek isteyen çevrelerin olduğunu bildiklerini kaydetti. Bozdağ, şu ifadeleri kullandı: “Erdoğan, ölüm tehditlerinden korkacak, davasından dönecek biri değildir. Tehdit ve ölüm korkusuyla, baskı altına alınacak, davasından vazgeçirilecek ve yolundan döndürülecek bir lider değildir. Bunca yaşanmışlığa rağmen bunu öğrenememiş olanlar ancak ahmaklardır. Kimse bu yürüyüşü durdurmayacak.”

IŞIK: KARARLILIKLA DEVAM

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da gazetecilerin konuya ilişkin sorularını “Eğer bu yola çıkanlar ölümü öldürmezse bu yol emin adımlarla ve kararlılıkla yürünmez. Bunu dünyaya en iyi şekilde gösteren liderimiz, Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Eğer bugün Cumhurbaşkanı’mız yapılan her türlü tehdide rağmen yolundan dönmüyorsa önce Rabb’inden aldığı güç, sonra sizden aldığı destek sayesindedir” sözleriyle yanıtladı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER