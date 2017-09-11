Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı. Bozdağ, ABD'de Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile ilgili verilen karar hakkında ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları;

"300.000 civarında Arakanlı müslümana TİKA aracığıyla ile yardım gönderdik. Recep Akdağ Beyefendi Türkiye'de Arakan için yapılan yardımdan bahsetti. Ben buradan bütün vatandaşlarımızı yardım etmeye davet ediyorum. İnsani ihtiyaçlar için yardımda bulunmalıyız. Daha önce 2011'de Somali için Türkiye yardım elini uzatmıştı. Kızılay ve sivil toplum örgütleri ile bu yardımları ulaştırmıştık. Aziz milletimizi yardım etmeye davet ediyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum."

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Kılıçdaroğlu eğer terörü 4 yıl içinde bitirecekse önce kol kola yürüdüğü kişilerden başlamalıdır. Adalet Yürüyüşü'nde kimlerle kol kola olduklarını görüyoruz. Önce oraya bir mesafe koyması lazım. Daha önce hendek terörü vardı. PKK hendekler kazdı. Sayın Kılıçdaroğlu da hendeğin ötesindekilere arkadaşlar dedi. Önce dili değiştirmesi lazım."

"Ayrıca elinde bir proje varsa açıklamasında fayda var. Terörde verdiğimiz mücadelede gazilerimiz, şehitlerimiz var. Eğer elinde bir formül varsa ortaya koysun. Demokratik açılım projesi hükümetin attığı önemli politikalardır. Özel öğretim kurumlarında Kürtçe'nin öğretilmesi önemli adımlardandır. Önemli ve cesur kararlar alınmış ve yerine getirilmiştir. PKK terör örgütü hiçbir dönemde olmadığı kadar kayıp vermiştir. Terörün belini kıran önemli adımlar atan SİHA'ların teöre karşı kullanılmasını eleştiren milletvekili CHP'li vekildir, Sayın Kılıçdaroğlu da gereken sözü söyleyecektir. AK Parti hükümetleri demokrasiye ölümüne sahip çıkan bir hükümettir. "

"Demokrasiye gerçek anlamda sahip çıkma deyince CHP'yi hiç göremedik. Siyasette kavga olmaması gerekir. Halkın gönlünü alarak iktidar olmak lazım. Eline silah alıp siyaset yapan birileri mi var Türkiye'de? İktidara alternatif politikalar üreterek iktidar olunur. Bakarsanız kullandıkları dil meşru değil. Kavgayı çağrıştıran bir dil. Sayın Kılıçdaroğlu'nu kavga yapmaya değil halkın gönlüne girecek politikalar geliştirmeye davet ediyorum. Kavga ediyorlar.Böyle bir şey olabilir mi? AK Parti kavga ederek gelmedi."

CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMALARI VE ZAFER ÇAĞLAYAN HAKKINDA VERİLEN KARARLAR

"Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkiler hukuka uygun. Ulusal ve uluslararası hukuka aykırı bir işlem yoktur. Türkiye'nin bütün ticari işleri hukuka uygundur, suç teşkil eden bir durum yoktur. Sayın Bakanımızın işine karıştığı durum şu: 17-25 Aralık sürecinde FETÖ'nün yapmak istediğini Amerikan yargısı ile gerçekleştirmeye çalışmaktır. Bildiğiniz gibi sahte belgelerle bir hukuk darbesine teşebbüs edildi ve değerlendirerek takipsizlik kararı verilmiştir. TBMM Komisyonu araştırmış ve Yüce Divan'a göndermemiştir. Türkiye bunu es geçmemiştir. Durumu hem yargı hem TBMM değerlendirmiştir. Bunun bir kumpas olduğu gün gibi ortadadır. New York Bölge Eyalet Başsavcısının elindeki belgeler FETÖ tarafından kendilerine iletilmiştir. Ben soruyorum: FBI yetkilsi bu belgeleri kimden aldı?"

"Sayın Bakan bu dönemde Türkiye'nin çıkarlarını korumuştur. Yasalara uygun bir şekilde görevini yapmıştır. Ortada delil yok, uydurma şeyler var. İddianameyi hazırlayan savcı bilgisayarda oynarken bazı kısımları unutmuş belli. "Zafer Çağlayan parlamentoda görev yapmaktadır" diyor. Çağlayan görev mi yapıyor? Yok. "

"Washington Savcılığı bir iddianame düzenlemiş. 15 korumadan 4'ü orada değil. Muhsin Köse olayın başından sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın yanında. Orada olmayan bir kişiyi olaya dahil ediyorlar. Bu iddianame PKK-PYD terör örgütü destekçilerinini verdikleri ifadeler esas alınarak hazırlanan bir iddianame. Korumaların ifadesi yok. Orada bir eylem yapıldığında bunu önlemesi gereken ABD güvenlik görevlileridir. Bu yanlı bir iddianamedir. Bu ABD- Türkiye ilişkilerine büyük zarar vermektedir. Türkiye-ABD ilişikilerini bozmak isteyenler önemli bir gayret içindedirler. Umuyorum ki ABD korumalar ve diğer konulardaki değerlendirmelerini yapar."

KUZEY IRAK REFERANDUMU

"Sorunlar diyalog yolu ile çözülmeli. Merkezi hükümet ile konuşulmalı. Şu an bu karar kabul görmeyen bir karar. Bu tek başına alınacak bir karar değil. Bölgedeki huzur ikliminin muhafazası son derece önemli. Referandum iptal edilmeli. Biz bu konunun iptal edilmesini Türkiye olarak istiyoruz. Altını bir kez daha çizmek istiyoruz."

ODTÜ'DE YOL ÇALIŞMASI

"Ankara'da Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi yapılıyor. ODTÜ'nün yanı başı ve yol yapılması gerekiyor. İhtiyaç olan bir karardır. Kamulaştırıldı. Yol ihtiyacı var. Hastane açıldığı zaman vatandaşların hastaneye ulaşması lazım. Toprağın altından bir tünel yapılması lazım. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın talimatı ile ODTÜ Rektörü ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bir araya geldi. İki katı ağaç dikilecek. Ya şimdi bakın üçüncü köprü yapıldı ona karşılar, Marmaray yapıldı ona karşı çıktılar, Avrasya Tüneli yapıldı ona karşılar. Ne yaptıysak karşı çıktılar."

ALMANYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

"Türkiye'de bugüne kadar sırf gazetecilikten yargılanan kimse olmamıştır. Türkiye'de terör örgütlerine destek vermesi halinde hiçbir vatandaş arasında ayrım yapılmaz. Teröre destek verenler hukuk gereği tutuklanıyor. Ama Almanya teröre destek veriyor. Almanya bir özgürlük alanı. Ama Türkiye Cumhurbaşkanına kapalı. Terörün düşüncelerini ifade etme hakkı var. Ama Cumhurbaşkanının vatandaşlarla biraraya gelme hakkı yok. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına izin verilmedi. "

"Ama şu var; ayrımcılık zirvede, Türkiye düşmanlığı zirvede. Onlara hürriyet var ama Türkiye'ye yok. Sayın Merkel'e soruyorum: Kundaklanan camilerde haksızlığa uğrayan vatandaşlar için ne yaptınız? Bu yangınlar kundaklama değil mi? Hangi işlemleri yaptınız? Hiçbir işlem yok! Türklere, Müslümanlara adalet başka işliyor. "

"Burada Avrupa Birliği üyesi ülkelere yönelik çok önemli açıklamalar yapıyor. Almanya onlar adına karar alıyor. Almanya'nın AB üyesi ülkelerin üzerinde kendini karar alıcı görmesi, AB'nin en büyük sorunudur. Onların bağımsız olduğunu Almanya sanki görmüyor. Türkiye-Almanya arasındaki sorunların, Türkiye'nin AB ile ilişkilerine yansımaması gerekir. İkili sorunları, ikililer çözmeli. AB'nin karar alma süreçlerinin farklı olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği, hem Türkiye'ye hem AB'ye kazandırır. Maalesef 2017 yılı Almanya, Hollanda gibi ülkelerde seçim yılı olması Türkiye'nin seçim malzemesi yapılmasına neden olmuştur. Almanya ile oratak olduğumuz yçnler çok fazla. Geleceği beraber görüşmemiz lazım. Bunun yolu bir takım tehditlerle değil, ortak bir politika ile olur. "

SEZGİN TANRIKULU'NUN AÇIKLAMALARINA YANIT

"Sayın Sezgin Tanrıkulu'nun açıklaması saygısız bir açıklama. Bana göre bu açıklama ile hakaret etmiştir. Bu büyük bir densizliktir. SİHA'larda alınan görüntüler çok net görüntüler. O nedenle SİHA'lardaki görüntülerde yanılma payı yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu kimlik soruyor. Teröristin kimliği olur mu? Çatışmaya girmeden kimlik mi soracak? Dünyanın neresinde teröriste kimlik soruluyor? 40 yıllık büyük bir tecrübe var, terörist ile sivilin nasıl ayrılacağı bilinmektedir. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan şunu beklerdim hem polisimize hem askerimize yaptığı saygısızlığa 'Senin yaptığın densizliktir' deyip disiplin kuruluna sevk etmesini beklerdim. Bu mantıkla 4 yılda nasıl bitirecek ben anlamıyorum."